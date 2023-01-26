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НовостиОбщество26 января 2023 13:18

В Челябинске на месте заброшенного стадиона «Молодогвардеец» построят спортплощадку с беговой дорожкой и тренажерами

Работы собираются выполнить к началу осени
Ян Стоев
Ян Стоев
Фото: мэрия Челябинска

Фото: мэрия Челябинска

В Металлургическом районе Челябинска на месте заброшенного стадиона «Молодогвардеец» по улице Коммунистической построят спортплощадку с беговой дорожкой и тренажерами. Проект победил в конкурсном отборе программы «Инициативное бюджетирование». Об этом сообщили в городской администрации.

— Появится универсальная спортивная площадка, которая позволит жителям заниматься баскетболом, хоккеем, футболом, также здесь будет оборудована беговая дорожка и установлены уличные тренажеры. В этой части района есть дефицит спортивных объектов, тем более, хоккейных кортов. На этой территории мы запланировали, что ледовая площадка на лето будет превращаться в футбольное поле с искусственным газоном, — рассказал начальник управления по физической культуре и спорту города Максим Клещевников.

На строительство спортивного потратят 18 млн рублей. Работы начнутся весной и будут завершены к осени текущего года.

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