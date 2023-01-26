В Челябинской области восстановят памятник погибшим в годы Гражданской войны

В последний раз памятник обновляли в 1977 году. Фото: Госкомитет охраны ОКН Челябинской области

В Челябинской области собираются восстановить «Памятник на братской могиле, где похоронены 70 человек жертв колчаковской расправы в городе Миассе». Научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения уже разработана и прошла государственную историко-культурную экспертизу.

В настоящий момент памятник покрыт трещинами и сколами, на поверхности имеются граффити, утрачен штукатурный слой постамента. Также осыпалась и выцвела краска на табличке с именами погибших, а рядом с объектом запущен сквер и утрачена часть ограды.

— Проектной документацией предусмотрены ремонтно-восстановительные работы, включая проведение мероприятий по благоустройству территории вокруг памятника и воссоздания ограждения, — сообщили в госкомитете охраны объектов культурного наследия региона.

Монумент установили в память о погибших красногвардейцах в боях с белочехами и белогвардейцами, а также советских активистов, расстрелянных в 1918 году. Памятник обновляли в 1957 году и в 1977-м. После этого никаких крупных работ на объекте культурного значения не проводилось.

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