В Челябинской области водитель иномарки уснул за рулем и спровоцировал массовое ДТП, есть пострадавший

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

На трассе М-5 в Челябинской области столкнулись четыре легковушки. Аварию спровоцировал один из водителей, который уснул за рулем. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла около шести часов вечера на 1554 км автодороги в Ашинском районе. По предварительным данным, 44-летний водитель Volkswagen уснул за рулем и выехал на встречу, где столкнулся с тремя автомобилями: Mitsubishi Lancer, Toyota Camry и другим Volkswagen.

— В результате ДТП 39-летний пассажир Toyota получила травмы, ей назначено амбулаторное лечение, — сообщили в ГИБДД.

На участке трассы временно вводилось реверсивное движение. Сейчас все ограничения сняты.

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