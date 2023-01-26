В Челябинске задержали водителя, перевозившего контрафактные сигареты на миллион рублей

В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Челябинские полицейские изъяли 12,5 тысяч контрафактных сигарет на сумму свыше одного миллиона рублей. Немаркированную табачную продукцию перевозил водитель грузовой «ГАЗели». Он был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

— Задержанный житель Челябинска признался, что использовал машину для перевозки и сбыта контрафактной продукции, а также для реализации ее на остановках общественного транспорта, — рассказали в пресс-службе.

В отношении задержанного мужчины возбудили уголовное дело о сбыте и хранении табачной продукции без маркировки. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

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