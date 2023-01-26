Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 января 2023 18:15

В Копейске оштрафовали подрядчика, который вместо уборки прятал снег

Кучи снега просто оставляли в других местах
Андрей МОСКВИЧЕВ
Сумма штрафа — свыше полумиллиона рублей

Сумма штрафа — свыше полумиллиона рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Копейске на 653 тысячи рублей оштрафовали подрядчика, который вместо вывоза снега на полигон, просто прятал его в городе. Об этом рассказали в Центре управления регионом.

— Вместо того, чтобы отвозить счищенный с дорог снег на полигон, сотрудники подрядной организации «ОблДорСтрой» оставляли его на тротуарах, остановках, «прятали» в укромных местах — объяснили в ЦУРе.

Ранее на плохую уборку снега жаловались местные жители. Письма дошли до администрации города, которая потребовала от подрядчика устранить нарушения.

Ранее прокуратура Центрального района Челябинска начала проверку из-за складирования снега под развязкой на улице Братьев Кашириных. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-9A4-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru