В Копейске оштрафовали подрядчика, который вместо уборки прятал снег

Сумма штрафа — свыше полумиллиона рублей
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Копейске на 653 тысячи рублей оштрафовали подрядчика, который вместо вывоза снега на полигон, просто прятал его в городе. Об этом рассказали в Центре управления регионом.
— Вместо того, чтобы отвозить счищенный с дорог снег на полигон, сотрудники подрядной организации «ОблДорСтрой» оставляли его на тротуарах, остановках, «прятали» в укромных местах — объяснили в ЦУРе.
Ранее на плохую уборку снега жаловались местные жители. Письма дошли до администрации города, которая потребовала от подрядчика устранить нарушения.
Ранее прокуратура Центрального района Челябинска начала проверку из-за складирования снега под развязкой на улице Братьев Кашириных. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
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