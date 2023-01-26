В Копейске оштрафовали подрядчика, который вместо уборки прятал снег

Сумма штрафа — свыше полумиллиона рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Копейске на 653 тысячи рублей оштрафовали подрядчика, который вместо вывоза снега на полигон, просто прятал его в городе. Об этом рассказали в Центре управления регионом.

— Вместо того, чтобы отвозить счищенный с дорог снег на полигон, сотрудники подрядной организации «ОблДорСтрой» оставляли его на тротуарах, остановках, «прятали» в укромных местах — объяснили в ЦУРе.

Ранее на плохую уборку снега жаловались местные жители. Письма дошли до администрации города, которая потребовала от подрядчика устранить нарушения.

Ранее прокуратура Центрального района Челябинска начала проверку из-за складирования снега под развязкой на улице Братьев Кашириных. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

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