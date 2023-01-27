Строительством займется один из крупнейших застройщиков Челябинска Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тракторозаводском районе Челябинска появится новый микрорайон. Как рассказали в мэрии города, для этого на аукционе был продан участок за 200 миллионов рублей.

— Состоялся аукцион на право заключения договора комплексного развития незастроенной территории в границах улицы Артиллерийской, проспекта Ленина, автодороги Меридиан в Тракторозаводском районе города Челябинска, — объяснили в мэрии.

Победителем аукциона стала компания ООО «Легион. Инжиринг», которая является частью «Группы Голос. Девелопмент», одного из крупейших застройщиков Челябинска.

Ранее стало известно, что в Металлургическом районе Челябинска на месте заброшенного стадиона «Молодогвардеец» по улице Коммунистической построят спортплощадку с беговой дорожкой и тренажерами. Проект победил в конкурсном отборе программы «Инициативное бюджетирование».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-9A4-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru