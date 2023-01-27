Губернатор Челябинской области поблагодарил волонтеров за помощь в сборах для военных

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил региональных волонтеров и активистов за помощь в сборе и отправке грузов военным в зону СВО. Слова благодарности глава региона написал в своих социальных сетях.

— Все без исключения города и районы Челябинской области объединились вокруг наших ребят. Каждый муниципалитет отправляет гуманитарные грузы. Благодарю неравнодушных людей, волонтеров. В трудностях проявляется наше единство, — пишет глава региона на своей странице во ВКонтакте.

Отдельную благодарность Алексей Текслер выразил активисту из Еткуля Владимиру Агаяну. Благодаря ему удалось объединить усилия не только местных жителей, но и местных предпринимателей.

Ранее стало известно, что в Челябинской области собираются восстановить памятник на братской могиле, где похоронены 70 человек жертв колчаковской расправы в городе Миассе. Научно-проектная документация по сохранению объекта прошла государственную историко-культурную экспертизу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-9A4-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru