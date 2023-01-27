Владимир Путин наградил военного из Челябинской области

Егор Лежнев с цветами и благодарностью в руках. Фото: пресс-служба администрации Кыштыма

Военнослужащий из Кыштыма Егор Лежнев получил благодарность от президента России Владимира Путина. Об этом рассказали в пресс-службе города.

— Президент РФ отметил благодарностью уроженца Кыштыма за образцовое выполнение боевых заданий командования и заслуги в исполнении воинского долга, — объяснили в администрации Кыштыма.

Как добавили в мэрии города, благодарность сержанту запаса Лежневу вручили глава Кыштыма Людмила Шеболаева и военный комиссар Алексей Щедрин.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил региональных волонтеров и активистов за помощь в сборе и отправке грузов военным в зону СВО. Слова благодарности глава региона написал в своих социальных сетях.

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