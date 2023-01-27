Регулировщик находится на пересечении улиц Чайковского и Куйбышева Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске на 10 часов отключат светофор на Северо-Западе города. Об этом предупредили в городского комитета дорожного хозяйства.

— 27 января планируется отключение светофора на перекрестке улицы Чайковского и улицы Куйбышева, — объяснили в комитете дорожного хозяйства.

Как уточнили в комитете, регулировщик будет отключен на 10 часов — с 8 до 18.

Ранее арбитражный суд Московского округа встал на строну челябинского УФАС и подтвердил законность штрафа, назначенного АО «Южуралмост». Фирма обязана будет выплатить 484 млн рублей за участие в картельном сговоре при закупках на ремонт и строительство дорог в Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-9A4-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru