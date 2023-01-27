Регулировщик находится на пересечении улиц Чайковского и Куйбышева
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Челябинске на 10 часов отключат светофор на Северо-Западе города. Об этом предупредили в городского комитета дорожного хозяйства.
— 27 января планируется отключение светофора на перекрестке улицы Чайковского и улицы Куйбышева, — объяснили в комитете дорожного хозяйства.
Как уточнили в комитете, регулировщик будет отключен на 10 часов — с 8 до 18.
Ранее арбитражный суд Московского округа встал на строну челябинского УФАС и подтвердил законность штрафа, назначенного АО «Южуралмост». Фирма обязана будет выплатить 484 млн рублей за участие в картельном сговоре при закупках на ремонт и строительство дорог в Челябинской области.
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