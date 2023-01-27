Как снег на голову: утром 27 января Челябинск встал в 8-балльных пробках

Движение затруднено с раннего утра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь на 27 января в Челябинске прошел снег. В прогнозе значился только небольшой снегопад, так что обновившиеся сугробы стали для горожан сюрпризом. Утром возникли проблемы у автомобилистов. Уже к 8:15 интенсивность дорожных заторов, под данным сервиса «Яндекс.Пробки», достигла 8 баллов. Сразу в нескольких районах случились ДТП.

Машины застряли на участках Копейского шоссе, проспекта Победы и Свердловского проспекта, улиц Братьев Кашириных и Труда, проспекта Ленина, улиц Худякова, Блюхера, Комарова.

Дороги не успели расчистить Фото: Алена МЫЗГИНА

По прогнозам метеорологов, снегопад будут продолжаться весь день.

— Просим водителей по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться городским транспортом, — обратились к челябиснцам в городском комитете дорожного хозяйства.

На улице утром -5, под колесами снег быстро превращается в кашу Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

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