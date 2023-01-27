Снег не закончится, останьтесь дома: жителям Челябинской области посоветовали не выезжать на дороги

Фото: Михаил ФРОЛОВ, Управление ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области утром 27 января пошел снег. По данным регионального управления ГИБДД, снегопады продолжаются сразу в нескольких районах.

Экипажи ДПС привели в повышенную готовность. Тем не менее, водителей в Госавтоинспекции просят повременить с дальними поездками, а если сделать этого нельзя, то хотя бы вести себя на дорогах очень аккуратно и взять с собой в путешествие теплые вещи, термос с чаем и канистру с запасом топлива.

Жители областного центра жалуются на нечищеные дороги Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Не выезжать на улицы попросили и автомобилистов в Челябинске. В городе уже с раннего утра 8-балльные пробки. По прогнозу метеорологов, днем снег продолжит идти, так что ситуация на дорогах останется сложной.

— Просим водителей по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться городским транспортом, — обратились к горожанам в челябинском Комитете дорожного хозяйство.

В КДХ уточнили, что при необходимости отправят подрядчиков посыпать опасные участки улиц реагентами. Не исключено, что снег начнет таять и без химикатов: днем прогнозируют потепление до +1 градуса.

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