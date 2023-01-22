В Челябинске появится лаборатория по исследованию неизвестных инфекций

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Челябинск подписался на новый федеральный проект в области медицины — в 2024 году в городе построят одну из национальных лабораторий по исследованию неизвестных инфекций, пишет новостной паблик «Челябушка». Всего по стране их будет только пять. Полмиллиарда рублей на возведение учреждения пришлют в регион по программе «Санитарный щит».

— Добытое право на участие в проекте — это своего рода привилегия, но и критерии работы предъявят высокие. Болезни планируется изучать с целью краткосрочного создания тест-систем и вакцин отечественными НИИ. Следовательно, от местных микробиологов ждут оперативной реакции и расшифровки, — говорят авторы канала. — Актуальность появления лабораторий несомненна, что наглядно проявила ковидная пандемия, выдающая по штамму за сезон.