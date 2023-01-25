Вузы Южного Урала увеличат бюджетные места на производственные специальности

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Челябинский губернатор подгадал ко Дню студента с предложением по увеличению количества бюджетных мест на производственные специальности. Об этом пишет телеграм-канал «Челябушка».

— В первую очередь к радости абитуриентов, которые не могут поступить платно, но очень хотят учиться. Ну, а во вторую — инициатива Алексея Текслера отвечает вызовам реальности. Многие предприятия региона заняты мобилизационным заказом, расширяют списки вакансий, при этом испытывают кадровый голод и за лишнюю сотню работников только «спасибо» скажут, — рассуждают авторы паблика. — Понятно, что быстро покрыть дефицит не получится, ведь студентам нужно ещё пройти путь до выпускников, однако тут прицел на будущее с позитивным отложенным эффектом. Как ни крути, предложение дельное и очень своевременное.

К слову, самые актуальные направления в производстве на сегодня — машиностроение, строительство, атомпром, металлургия, электроника, айти. Именно по ним в регионе функционируют профессиональные кластеры, в которых колледжи и техникумы сотрудничают с заводами.