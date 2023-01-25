В Челябинской области построят завод по производству удобрений

Фото: Serguei Fomine/Russian Look

В Карабаше согласовали строительство нового производства. Но с основным профилем города оно никак не связано. Как пишет новостной паблик «Челябушка», предприятие будет выпускать минеральные удобрения для сельского хозяйства и обеззараживания проточной воды (минимум по 650 тысяч тонн сульфата аммония и других добавок в год). Проинвестирует проект с приставкой агро на сумму около 8,5 миллиардов рублей фирма «Инвестхимагро» (Кыштым).

— Территориально площадка будет расположена рядом с «Карабашмедью» — то есть, в заводском городке ожидается пополнение. Медеплавильщики давно работают с чистыми технологиями, что заметно по улучшениям в воздухе и на почве. Вот и новый бизнес такое соседство обяжет позаботиться об экологии, вложиться в зелёные программы, в общем — проявить социальную ответственность, — добавляют авторы телеграм-канала. — Впрочем, ещё на стадии публичных слушаний проект не встретил сопротивления по теме воздействия на окружающую среду. Застройщики уверяют: цеха оборудуют герметичными средствами, газоанализаторами и системой, улавливающей превышение норм вредных веществ.