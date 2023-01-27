В Челябинской области впервые состоится Кубок России по горнолыжному спорту лиц с интеллектуальными нарушениями

Фото предоставлено "Солнечной долиной"

С 31 января по 3 февраля в Миассе, на горнолыжном курорте «Солнечная долина», впервые в Челябинской области состоится Кубок России по горнолыжному спорту спорта лиц с интеллектуальными нарушениями (спорт ЛИН).

В соревнованиях примут участие спортсмены из 10 регионов: Московской, Новосибирской, Свердловской, Тамбовской, Челябинской областей, Камчатского края, Республики Башкортостан, Карелии и Удмуртии, Санкт-Петербурга.

Организаторы мероприятия:

- общероссийская общественная организация «Всероссийская Федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями»,

- министерство по физической культуре и спорту Челябинской области,

- региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области,

- региональное отделение всероссийской федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями в Челябинской области.

Спортивная сборная команда Челябинской области состоит из 6 спортсменов:

- Аксенова Анастасия, Исаев Никита, Моисеев Сергей (тренеры Мельнов Владимир и Борщева Ольга),

- Карабицкий Леонид (тренеры Короткова Людмила Александровна и Коротков Вадим Павлович),

- Горшкова Анна (тренер Стариков Андрей Юрьевич).

Добавим, что Анастасия Аксенова, Никита Исаев и Сергей Моисеев сейчас находятся на единой специальной Олимпиаде в Казани и успешно выступили в дисциплинах супер-гигант, гигант-слалом и слалом. Анастасия Аксенова стала абсолютной чемпионкой и завоевала золотые медали во всех трех дисциплинах.

«Это отличная новость, ребята много тренировались. Анастасия начинала заниматься как обычный новичок, по программе «Лыжи мечты» - теперь она выступает на Олимпиаде и завоёвывает золотые медали. Горнолыжный спорт помог ей стать увереннее, социализироваться, важно, чтобы в каждом регионе дети с особенностями могли свободно заниматься горными лыжами. Я выражаю благодарность горнолыжному курорту «Солнечная долина» - это наш «домашний» курорт, здесь мы постоянно тренируемся, здесь есть все условия», - отметил Владимир Мельнов, тренер Анастасии.