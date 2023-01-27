В Челябинске 15 человек спаслись из загоревшегося трамвая

Люди при происшествии с трамваем не пострадали Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске утром 27 января загорелся трамвай. Это случилось на остановке «Областная клиническая больницы №3» на проспекте Победы.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, у следовавшего по маршруту №14 трамвая загорелся моторный отсек. Из вагона эвакуировались 15 человек, никто из них не пострадал. Огонь водитель трамвая потушил еще до прибытия спасателей.

Как уточнили в «ЧелГЭТ», из-за происшествия закрывали движение трамваев в сторону улицы Чичерина. Вагоны не моли двигаться по обычным маршрутам около 25 минут.

Напомним, месяц назад в Челябинске случился пожар в троллейбусе. Это случилось посреди огромной лужи, возникшей при коммунальной аварии. Пассажиры смогли эвакуироваться только при помощи спасателей.

До того в Челябинске трамвай горел из-за короткого замыкания. Аналогичный случай произошел в Магнитогорске, там пламя охватило весь вагон.

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