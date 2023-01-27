Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области снова растет

Среди заболевших за день шестеро школьников
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последний день в Челябинской области зарегистрировали 68 новых случаев коронавируса. Это на пять больше, чем накануне и самый большой прирост в количестве заболевших с начала года.
По данным регионального министерств здравоохранения к 27 января, от Covid-19 лечатся 686 южноуральцев, один пациент за сутки умер от коронавируса.
А за все время с начала пандемии Covid-19 обнаружили уже у 397 559 жителей Челябинской области.
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