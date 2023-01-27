«Умный, но пока не начитанный»: красавца мейн-куна взяли на работу в сельскую библиотеку Челябинской области

Яков уже освоился. Фото: Светлана Брух.

Пушистого сотрудника приняли на работу в библиотеку села Бродокалмака. Мейн-кун уже освоился на новом месте и теперь встречает гостей и помогает выбрать книгу.

− Знакомьтесь − новый работник – Яков. Умный, но пока не начитанный. Объем работы большой! Надеемся на его работоспособность, потому что даром кормить не собираемся, − смеется библиотекарь Светлана Брух.

Об усато-полосатом сотруднике мечтали давно. Недавно одна из читательниц рассказала, что ее кошка мейн-кун скоро принесет потомство. Библиотекари попросили оставить одного.

Новый работник понравился всем. Фото: Светлана Брух.

Впервые за 108 лет существования этой библиотеки читателям доступна новая опция – кошкотерапия. Яков встречает читателей и дарит им хорошее настроение. За это ему даже платят вкусным кормом, а читатели приносят лакомства.

− Приходишь вот так в библиотеку, а тебя встречает кот. Да еще какой: холеный, красивый и умный! К полке за книгой с библиотекарем ходит. Помощник, в общем, растет! – передает восхищение читателей пресс-служба министерства культуры Челябинской области.

Очаровательного малыша назвали в честь первого пионера и комсомольца Якова Грачева. На названной в честь него улице библиотека и размещена.

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