В Челябинской области сняли фильм по воспоминаниям блокадницы из знатной южноуральской семьи

Сыграла блокадницу автор проекта Елена ЖУравлева. Фото: Кинокомпания Стелла / youtube.com

В Кыштыме Челябинской области ко дню снятия блокады Ленинграда сняли короткометражный фильм по воспоминаниям свидетельницы трагедии Александры фон Энден (Чичаговой). Пережившая одно из самых страшных событий Второй Мировой войны женщина была внучкой Дружининых – владельцев исторической усадьбы, которая стала локацией для съемок.

– Голод – это страшно. И наряду с лучшими проявлениями доброты и самопожертвования, когда люди буквально делились последним куском хлеба, происходили страшные вещи. Но чаще можно было видеть, как люди все-таки помогали друг другу, – в образе фон Энден прочитала руководитель проекта Елена Журавлева.

Фильм – часть исторического проекта «Усадьба: времена и эпохи», который рассказывает об истории Кыштыма и его архитектурных объектов. Он реализован при поддержке гранта губернатора Челябинской области.

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