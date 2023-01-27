Челябинцам разрешили навещать гиббонов в обезьяннике

Карантин длился больше месяца Фото: Олег УКЛАДОВ

В челябинском зоопарке объявили об окончании карантина, действовавшего в зале приматов. С 27 января посетители снова могут без препятствий посмотреть на обезьян.

По такому радостному случаю зоопарк поделился видеорепортажем с питомцами, развлекающимися в отсутствие посетителей.

— Во время карантина наши гиббоны, не покладая тряпок, наводили беспорядок и теперь готовы продемонстрировать себя и его во всем многообразии, — пошутили в пресс-службе зоопарка.

Напомним, карантин в зале приматов ввели 13 декабря прошлого года. Причиной стал рост заболеваемости гриппом и другими ОРВИ в Челябинске. Дело в том, что обезьяны могут подхватить инфекцию от чихающих и кашляющих гостей.

За предыдущую неделю уровень заболеваемости ОРВИ в Челябинской области впервые не вырос, а снизился. Стоит отметить, что среди взрослых он все еще на 66% выше эпидпорога.

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