Рецидивист украл из «Космоса» ящик с пожертвованиями для животных

Деньги, собранные для животных, оказались в руках у вора-наркомана Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске рецидивист украл ящик с пожертвованиями для животных. Волонтеры из организации «Наш Дом» поставили его в ТРК «Космос» и смогли насобирать 3 200 рублей. Но на благо хвостатых эти деньги уйти не успели.

33-летний мужчина пришел в ТРК, увидел ящик и просто положил его в пакет. Полицейские быстро разыскали вора, оказалось, что у него за плечами уже 15 судимостей. Мужчина привлекался к ответственности за воровство, оборот наркотиков и причинение тяжкого вреда здоровью. Кроме этого, он состоит на учете у нарколога, официально нигде не работает.

— Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Теперь челябинца ждет суд. Украденные деньги он возместил в полном объеме.

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