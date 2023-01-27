В Челябинской области 27 января устроят сплошные проверки ГИБДД

Проверки пройдут в трех городах и в Сосновском районе Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области 27 января начались сплошные проверки водителей. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, нарушителей ищут в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, а также на территории Сосновского района.

В проверках участвуют 46 экипажей ДПС. Автоинспекторы дежурят на въездах и выездах из городов.

— Просим всех водителей с пониманием относиться к таким проверкам, так как они направлены на обеспечение безопасности всех граждан и не занимают много времени, — заявили в ГИБДД.

Напомним, челябинским водителям сегодня советовали пересесть на общественный транспорт. А тем, кто планирует поездки за пределами города, рекомендовали отложить путешествия. Правда, предупреждения связаны не с проверками, а с плохой погодой. В регионе пошел снег. В Челябинске он уже ранним утром привел к пробкам и ДТП.

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