Иван Путков стал начальником управления ГИБДД по Челябинской области

Иван Путков. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

На коллегии ГУ МВД по Челябинской области полицейским представили нового начальника регионального управления ГИБДД. Должность занял Иван Путков. С мая прошлого года он возглавлял УГИБДД в качестве врио начальника.

— С 12 января 2023 года приказом министра внутренних дел РФ Иван Путков назначен начальником управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Челябинской области, — уточнили в управлении Госавтоинспекции.

Полковнику полиции Ивану Путкову 39 лет, он учился в Челябинском юридическом университете МВД и Академии управления МВД. Службу в ГИБДД начал в качестве инспектора по розыску ДПС в Челябинске. Позже перешел в отдел информационного обеспечения Госавтоинспекции, был командиром полка ДПС, замначальника Ленинского отдела полиции и замначальника Центра профессиональной подготовки полицейских.

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