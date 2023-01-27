Юная вокалистка из Красноармейского района стала трёхкратным призёром всероссийского конкурса

Анастасия Синявская, трехкратный призер проекта "Поколение М". Фото предоставлено МТС

МТС подвела итоги вокального конкурса «SUPER-HIT», который проходил в рамках прошлого сезона федерального образовательного проекта «Поколение М». Призёром зрительских симпатий стала 13-летняя вокалистка из села Миасское Красноармейского района Челябинской области Анастасия Синявская, которая завоевала уже третью награду проекта.

Онлайн-конкурс «SUPER-HIT» для юных вокалистов в возрасте от 11 до 18 лет проходил на сайте проекта «Поколение М», для участия в котором требовалось загрузить видеозапись исполнения песни. В качестве подготовки участники проекта могли посмотреть онлайн-уроки юных артистов и педагогов продюсерского центра «Эколь» по правильному дыханию для вокалистов, развитию дикции, работе с микрофоном, игре на музыкальных инструментах, выбору сценического образа и созданию собственных песен.

Для участия в восьмом сезоне проекта Анастасия Синявская загрузила свое видео с песней на английском языке Life on Mars? Дэвида Боуи. Именно этот ролик набрал наибольшее количество лайков и реакций на сайте и в официальных группах проекта в социальных сетях. Ранее в 2021 году девушка также становилась призёром зрительских симпатий «Поколения М» с песней Les Champs-Élysées Джо Дассена. В 2018 году Анастасия Синявская стала победителем третей степени и выиграла возможность выступить на концерте «SuperДети» в Челябинске с другими победителями «Поколения М» и известными музыкальными исполнителями.

«Каждый год наши южноуральские ребята становятся победителями проекта «Поколения М» в разных номинациях, и их имена звучат на всю страну. Пример таланта и упорства Насти Синявской ещё раз доказал, что все возможно, главное – идти вперёд, не бояться и пробовать, а мы поддержим с помощью возможностей экосистемы МТС и платформы «Поколение М». Приглашаем других ребят до 18 лет из Челябинской области смотреть онлайн-уроки от известных наставников и участвовать в других онлайн-конкурсах, опубликованных на сайте проекта, присоединяться к активностям, представленным в аккаунте проекта во «Вконтакте» и в Telegram-канале», – рассказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

«С шести лет я занимаюсь в студии эстрадного вокала «Мечта» у Елены Юрьевны Батутиной и постоянно учусь новому – выступаю во всевозможных концертах и конкурсах. О проекте «Поколение М» мы узнали в 2018 году, с тех пор постоянно участвуем. Я очень рада, что снова стала призёром конкурса – это уже третья награда от МТС и наставников проекта в моем портфолио. Спасибо за такую возможность развиваться», – отметила Анастасия Синявская, призёр вокального конкурса проекта «Поколение М».

Участники конкурсов проекта «Поколение М» могут своим творчеством помочь тяжелобольным сверстникам. За загруженные на сайт работы и их просмотры МТС начисляет баллы на «Счетчик добра» проекта, которые затем конвертирует в реальные деньги по курсу «1 балл = 1 рубль» и направляет на помощь детям, нуждающимся в лечении. В рамках «Поколения М» уже собрано более 20 миллионов рублей, которые направлены на 63 детские операции. Такой механизм с детства позволяет формировать в человеке гуманистические качества и ответственность за тех, кому требуется поддержка.

Новости компаний