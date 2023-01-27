В Челябинской области поймали рецидивиста, который беззастенчиво обкрадывал магазины

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Чебаркуле двое мужчин обворовали супермаркет. Их сняла камера наблюдения. На кадрах видно, как сообщники одну за другой запихивают за шивороты курток бутылки с шампунем. Всего им удалось вынести из магазина 10 единиц товара. Помимо шампуня прихватили гели для душа, бальзамы для волос и несколько бутылок пива.

Всю пенящуюся продукцию, как стало известно позже, злоумышленники продли на рынке.

Полицейским удалось разыскать одного из воришек. Это 31-летний мужчина, которого уже не раз судили за мелкие хищения, кражи, грабежи и мошенничество.

Рецидивист решил, что терять нечего, и признался, что обнес не только супермаркет, но и еще один чебаркульский магазин. Там он украл несколько банок кофе. На продаже присвоенных товаров мужчина заработал около 2 тыс. рублей.

Теперь в отношении задержанного возбудили уголовное дело о мелком хищении, совершенном лицом, подвергнутым административному наказанию.

В отношении второго вора возбудили уголовное дело о краже, но сам мужчина пока что находится в розыске.

Напомним, в Челябинске молодежная банда несколько месяцев вламывалась по ночам в магазины. Подъельники совершили 68 краж.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru