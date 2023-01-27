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НовостиПроисшествия27 января 2023 9:01

В Челябинской области предприятие выплатило работникам 13,6 млн рублей долга после публикаций в СМИ

902 человека не получили свои деньги в ноябре 2022 года
Олег КОСТЕНКО

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области ООО «Бакальское рудоуправление» выплатило работникам 13,6 млн рублей после вмешательства прокуратуры. 902 человека не получили свои деньги в ноябре 2022 года, когда на предприятии возникла напряженная финансовая обстановка. Поводом для проверки стали публикации в СМИ.

– В целях восстановления нарушенных прав граждан прокурором директору ООО «Бакальское рудоуправление» внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению нарушений трудового законодательства, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Теперь долг перед работниками погашен полностью. Зарплату за декабрь и аванс за январь на предприятии выплатили вовремя.

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