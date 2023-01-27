Жители Челябинской области стали чаще отдавать деньги мошенникам

Сотрудники ГУ МВД собрались, чтобы подвести итоги. Фото: пресс-служба губернатора.

В Челябинской области на 10% сократилась уличная преступность, зато жители стали чаще сами переводить деньги мошенникам. Такой вывод сделали в ГУ МВД региона, подводя итоги 2022 года на заседании коллегии.

Позитивным моментом является рост раскрываемости — она одна из самых высоких в стране. Особо активно себя проявили дружинники, которые пресекли 10 тысяч административных правонарушений, раскрыли 57 преступлений и даже задержали 10 человек, которые были в розыске.

Теряют актуальность и популярные раньше интернет-преступления. Число таких краж снизилось на 24 %, но, судя по всему, теперь нет необходимость что-либо забирать. Южноуральцы добровольно расстаются с кровно заработанными. Как сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который принят участие в коллегии, с такими преступления будут бороться словом.

— Часто от таких мошенником страдают пожилые люди, — отметил глава региона. — Нужно размещать понятную и доступную информацию по этой теме в различных источниках. Это важнейшее направление нашей совместной работы, ее будем усиливать.

Подвели в ГУ МВД и итоги дорожно-транспортных происшествий. Их количество сократилось на 17%. По мнению правоохранительных органов, на это повлияли новые посты видеонаблюдения и фотофиксации, разделение встречных потоков и обустройство пешеходных переходов.

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