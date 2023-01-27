Два человека погибли и пять пострадали в массовом ДТП в Челябинской области

Фото: УГИБДД по Челябинской области

На трассе Челябинск-Троицк утром 27 января случилось массовое ДТП. Столкнулись две легковых машины и два грузовика. На месте погибли два человека, госпитализированы еще пятеро, в том числе дети.

Авария случилась утром во время снегопада в Увельском районе.

По предварительным данным, водитель LADA Granta выехал на встречную полосу, чтобы не столкнуться с попутной машиной. На встречке машина сначала врезалась в LADA Vesta, потом столкнулась с грузовиком Mercedes и грузовиком Renault.

Момент аварии снял видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля. На кадрах видно, как одна из легковых машин падает в кювет, а вторую таранит грузовик.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, погибли водители обеих легковушек, мужчины 29 и 30 лет.

В больницу после аварии увезли двух пассажиров Vesta и трех пассажиров Granta, в том числе детей 3 и 8 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru