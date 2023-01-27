Боится не дожить: пострадавшей от рук стоматологов челябинке придется ждать судмедэкспертизу еще год

Так Юля выглядела раньше, а так сейчас. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Жительница Челябинска Юлия Бондаренко чувствует себя как мотылек, что бьется об окно. Год назад женщина пострадала от рук медиков, которые установили ей некачественные зубные импланты. Все это время Юля мечтает снять опасную конструкцию. Но сможет это сделать лишь после проведения судебной медицинской экспертизы.

− На днях позвонил новый следователь. Сказал, что экспертизу проведут только в конце года. Мол, очередь большая, − рассказала КП-Челябинск Юля.

У женщины не осталось сил даже бояться. Каждый день она пьет обезболивающие, чтобы хотя бы заснуть или поесть. Даже не уверена, что в таком состоянии доживет до конца года.

В пресс-службе следственного комитета области сообщили, что все в порядке – дело расследуют:

− В ходе расследования уголовного дела назначена экспертиза по качеству оказания медицинских услуг.

Юлия Бондаренко обратилась в редакцию «Комсомольской правды-Челябинск» с жалобой на то, что ей неправильно установили зубные импланты. Теперь женщина живет с невыносимой головной болью, не может есть твердое или холодное, при чистке зубов заливает раковину кровью и очень сильно хрустит челюстью. После публикации председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку. Недавно возбудили уголовное дело. Но воз и ныне там.

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