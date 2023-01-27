ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» вместе со своими клиентами помог осуществить мечту команды КВН

Фото предоставлено Челиндбанком

В декабре ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» запустил благотворительный проект «Помогаем вместе», в рамках которого банк выступил инициатором по сбору средств для участников челябинской команды КВН всероссийского общества слепых «СОВА».

Целью проекта стало обеспечение участия команды на 34 Международном фестивале «КиВиН-2023» в городе Сочи, ведь игроки КВН Всероссийского общества слепых «СОВА» уже зарекомендовали себя в качестве сильных и целеустремленных КВНщиков. По итогам фестиваля прошлого года ребятам был присвоен статус «Повышенный рейтинг», что дало им право участвовать в Центральных лигах союза КВН.

Банк присоединился к участникам команды КВН Всероссийского общества слепых «СОВА» и от всей души благодарит клиентов банка, которые финансово поддержали инициативу и помогли осуществить мечту ребят: ИП Шахторин Александр Анатольевич, ИП Фомин Андрей Александрович, ООО "Перфетто", ИП Щербинин Игорь Викторович, ИП Желтов Александр Павлович, ООО "Макфор", ООО "Барбариан", ООО "Озерский приборный завод", ООО "Ашинские сети кабельного телевидения», ООО "Стальспецстрой", ИП Барсукова Марина Леонидовна.

С проектом ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» «Помогаем вместе» мечты сбываются!

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