Экс-директора Троицкого медколледжа оставили под арестом до 23 февраля

Евгений Шишкин. Фото: Собрание депутатов Троицка

Челябинский областной суд отказался выпускать из СИЗО бывшего директора Троицкого медицинское колледжа Евгения Шишкина. Экс- глава учебного заведения пробудет в СИЗО минимум до 23 февраля.

— Сторона защиты просила изменить меру пресечения, указывая на то, что обвиняемый не намерен скрываться от следственных органов, — рассказали старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — По результатам апелляционного рассмотрения мера пресечения оставлена без изменения.

Напомним, Евгения Шишкина в начале осени 2022 года задержали сотрудники ФСБ. Бывшего директора обвиняют в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он требовал у подчиненного каждый месяц отдавать премии и часть зарплаты. За 9 месяцев экс-руководитель получил от сотрудника 540 тыс. рублей.

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