«Мотало на 50 метров»: уроженец Челябинской области прыгнул с парашютом и разбился насмерть в ОАЭ

В мае Николаю могло исполниться 35 лет. Фото: соцсети

Уроженец Челябинской области разбился в горах Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщают наши коллеги из КП-Екатеринбург. 34-летний Николай Иваненко поехал туда, чтобы попрыгать в горах с парашютом — мужчина уже много лет занимался бейсджампингом. Но во время прыжка что-то пошло не так. По словам супруги, в тот день был сильный ветер. Николай прыгнул вслед за товарищем, в итоге упал и погиб.

— Первым прыгнул спортсмен, он сказал, что был сильный ветер и он почувствовал его во время полета на выходе. Его мотало на 50 метров, — сообщила нашим коллегам супруга погибшего Анастасия. — Следом прыжок сделал Коля. Видимо, что-то в полете пошло не так, - рассказала жена погибшего Анастасия.

Сейчас мать и жена Николая находятся в ОАЭ. Они приняли решение кремировать тело спортсмена. В мае ему должно было исполниться 35 лет.

Бейсджампер родился в Златоусте, там же он окончил школу и индустриальный колледж. Затем Николай перебрался в Екатеринбург, где много раз удивлял жителей города своими прыжками. Однажды он сиганул с парашютом с балкона 25-этажки, а в прошлом году мужчина совершил прыжок с рекламной вышки IKEA. Компания тогда как раз заявила о своем уходе из России.

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