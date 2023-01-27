В Челябинске на выходных вводят режим НМУ

Во время действия режима НМУ предприятия должны снизить количество выбросов Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске в ближайшее воскресенье, 29 января, вводят режим НМУ. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства экологии.

— По данным Челябинского ЦГМС – филиала ФГБУ «Уральское УГМС», для Челябинска, Коркино, Карабаша, Златоуста с 05:00 часов 29 января до 19:00 часов 30 января объявлены метеорологические условия (НМУ), неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, — говорится в сообщении.

Ранее на выезде из Челябинска в сторону Екатеринбурга заметили облако желтого дыма. В МЧС не исключают, что необычное явление могло быть связано с работой расположенного неподалеку щебеночного карьера. Тем не менее сотрудники ведомства выезжали на место, но никаких следов дыма там не обнаружили.

Напомним, в Роспотребнадзоре установили, что загрязнение воздуха увеличивает заболеваемость астмой и бронхитом. Челябинскую область включили в группу регионов, где загрязнение сильнее всего сказывается на здоровье жителей.

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