Правительство Челябинской области установило среднюю стоимость квадратного метра жилья в регионе

Средняя стоимость квадратного метра жилья влияет на нормативы, по которым рассчитываются субсидии и социальные выплаты Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Средняя стоимость квадратного метра жилья в Челябинской области составит 73 773 рубля. Такую цифру установило министерство тарифного регулирования и энергетики региона. Постановление было опубликовано 27 января на официальном портале правовой информации.

— Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 кв. м площади жилого помещения на первый квартал 2023 года по Челябинской области в размере 73 773 рубля, — говорится в документе.

Отметим, что средняя стоимость квадратного метра жилья влияет на нормативы, по которым рассчитываются субсидии и социальные выплаты. При определении значения чиновники опираются на данные Росстата о средней цене на первичном и вторичном рынках жилья за прошлый квартал.

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