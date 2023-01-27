В Челябинской области выплату на второго ребенка в 2023 году получат 2 тысячи семей

Выплата распространяется не только на рожденных детей, но и на усыновленных Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Размер выплаты на второго ребенка в Челябинской области с 1 января составляет семь тысяч рублей. Эта сумма равна половине от величины прожиточного минимума на несовершеннолетнего. По данным Минсоца региона, в 2023 году пособие получат 2 тысячи семей. Для этих целей в бюджете Челябинской области предусмотрено 165 млн рублей.

— Первоначально выплата предоставлялась только малоимущим семьям, однако в августе прошлого года по поручению губернатора критерий нуждаемости семьи был изменен с величины прожиточного минимума в среднем на душу населения на двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, благодаря чему финансовую помощь смогли получить больше южноуральских семей, — рассказала министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

Напомним, выплата предоставляется на вторых детей, рожденных или усыновленных в период с 1 января 2022 года по 30 ноября 2024 года. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения (с 01.01.2023 г. – 29 932 рубля).

Для оформления пособия не требуется большой перечень документов. Большую часть из них соцзащита собирает самостоятельно. Для получения необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту жительства или в МФЦ.

Решение о назначении выплаты принимается в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления. Сроки могут быть продлены на 20 рабочих дней в случае непоступления необходимых документов или сведений, запрашиваемых в порядке межведомственного информационного взаимодействия. Если подать заявление в течение трех месяцев со дня рождения ребенка, то пособие будет назначено с даты рождения, если позднее, – то с даты подачи заявления. Выплата производится не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем ее назначения, а далее ежемесячно до 26 числа включительно.

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