В Златоусте обнаружили сваленные в кучу цинковые гробы

Находка вызвала переполох среди горожан. Фото: ЧП / ДТП Златоуст / Vk.com

В Златоусте в районе частных домов обнаружили сваленные в кучу цинковые гробы. Находка переполошила горожан. На место вызвали полицию.

— На улице 4-й Нагорной кто-то выкинул цинковые гробы - два открытых, 1 закрытый. Информация передана в правоохранительные органы, — говорится в паблике «ЧП / ДТП Златоуст» во «ВКонтакте».

В комментариях под постом объявилась женщина, которая проживает неподалеку от места, где нашли гробы. Она заявила, что их мог выкинуть ее сосед.

— Это наш сосед - работает возле морга. В коттедж, скорее всего, на дрова притащил, — рассказала жительница Златоуста.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области пообещали предоставить комментарии позднее.

Напомним, в конце декабря в Челябинске возле мусорных контейнеров обнаружили цинковый гроб. На крышке виднелась надпись с именем человека. При этом внутри никого не было. Находка вызвала бурное обсуждение в соцсетях.

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