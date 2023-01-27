После вмешательства прокуратуры 82-летний челябинец получил знак «Жителя блокадного Ленинграда»

Фото: прокуратура Челябинской области

82-летний пенсионер из Челябинска, когда был маленьким ребенком, оказался в блокадном Ленинграде. Он провел в окруженном немецкими солдатами городе более четырех месяцев. Согласно законодательству, ему должен присваиваться знак «Жителя блокадного Ленинграда».

За получением этого статуса пенсионер обращался в администрацию Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Однако там ему отказали, сославшись на то, что не был подтвержден факт длительного проживания в городе в период блокады.

Мужчина обратился за помощью в челябинскую прокуратуру. Они провели проверку и установили, что заявитель действительно находился в Ленинграде до 8 мая 1942 года, после чего был эвакуирован.

— Прокурор обратился в суд с заявлением об установлении юридического факта проживания гражданина на территории Ленинграда в период блокады. Требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме, — рассказали в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Пенсионеру вручили знак в преддверии полного снятия блокады Ленинграда.

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