Под японские санкции попали два завода из Челябинской области

Фото: Иван МАКЕЕВ

Япония вводит экспортные ограничения в отношении 49 российских организаций и компаний. Как сообщает издание «ФедералПресс», в списке оказались два предприятия из Челябинской области. Речь идет об АО «Златоустовский машиностроительный завод» и ПАО «Агрегат» (город Сим). Они больше не смогут напрямую приобретать товары у японских производителей.

— Ядерные установки и устройства, оборудование для разведки нефти, природного газа и обработки радиоактивных материалов, роботов, лазерные сварочные аппараты, крупногабаритные буровые станки, электролитические элементы, оборудование для производства композитных материалов, – разъяснил японский МИД о списке товаров, запрещенных к экспорту в Россию.

Также Япония запретила поставки медицинских товаров, вакцин, специальных взрывчатых веществ, подшипников и другого оборудования.

ПАО «Агрегат» занимается производством изделий для авиации: двигатели, установки, тормозные устройства, а также системы гидравлики и пневматики, аварийно-спасательный инструмент.

«Златоустовский машиностроительный завод» производит ракетные комплексы для военно-морского флота, а также занимается изготовления гражданской продукции. Предприятие уже находится под санкциями ЕС и США.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru