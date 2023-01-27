В Магнитогорске составили протокол на родителей младенца, попавшего в реанимацию после обрезания на дому

Ребенок попал в больницу после остановки дыхания Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Магнитогорские полицейские составили административный протокол на родителей, чей младенец оказался в реанимации после обрезания на дому. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

— Происшествие зарегистрировано. Полицейские составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»), — прокомментировали в полиции.

Родителям ребенка штраф в размере от 100 до 500 рублей.

Напомним, после обрезания у новорожденного остановилось дыхание. Ребенка привезли в Центр охраны материнства Магнитогорска. Точные причины ухудшения здоровья пока не ясны, сейчас в этом разбираются врачи. Известно, что «домашнее» обрезание ребенку проводил человек, который не имеет должной квалификации.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по пункту «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ («выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Расследование стоит на контроле у главы Следственного комитета региона.

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