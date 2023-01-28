В Челябинской области приостановили поиск подрядчика для строительства сквера из-за жалобы

Подрядчик займется также озеленением территории Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Троицка приостановила поиски подрядчика для строительства сквера с с сухим фонтаном. Согласно сайту госзакупок, на проект на 27 миллионов рублей подали жалобу.

— Объект закупки — организация общественного пространства в поселке Энергетиков города Троицка Челябинской области. Начальная цена — 27 млн 210 тысяч рублей. Определение поставщика приостановлено контролирующим органом по жалобе Надежды Блиновой, — указано в данных закупки.

Строительство планировали завершить за два года после поиска подрядчика. Победитель аукцион должен озеленить территорию у центра культурного развития «Энергетик», установить там освещение, тротуарную плитку, а также сухой фонтан.

Ранее власти Челябинска активно взялись за продолжение набережной. На днях на сайте Госзакупок появился аукцион на поиск компании, которая проведет инженерно-геодезические исследования набережной Миасса от Братьев Кашириных до проспекта Победы.

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