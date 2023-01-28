Хочет сделать медпомощь более доступной: в Челябинском областном центре реабилитации назначили нового главврача

Новый главврач. Фото: пресс-служба минздрава.

В Челябинском областном центре реабилитации новым главным врачом назначили Олега Суслова. Об этом сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Новый главврач отметил, что центр сильно развивается. С 2022 года поступает современное оборудование. За счет этого медики освоили ряд новых технологий реабилитации.

А главной задачей на новом посту он считает развитие реабилитационного центра и повышение качества и доступности медпомощи.

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