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НовостиЗдоровье28 января 2023 7:04

Еще 76 жителей Челябинской области заболели коронавирусом

Продолжают лечение 732 человека
Дарья МАРКОВА
Ковид сейчас уступает ОРВИ.

Ковид сейчас уступает ОРВИ.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области коронавирусом заболели еще 76 человек. Из них 10 – школьники. Всего в регионе продолжают лечение от ковида 732 человека.

Проведены еще 6 034 тестов. Всего за период пандемии провели больше восьми миллионов исследований.

За последние сутки выздоровели и выписаны 29 южноуральцев. Еще один человек скончался от COVID-19.

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