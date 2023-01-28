Еще 76 жителей Челябинской области заболели коронавирусом

Ковид сейчас уступает ОРВИ.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинской области коронавирусом заболели еще 76 человек. Из них 10 – школьники. Всего в регионе продолжают лечение от ковида 732 человека.
Проведены еще 6 034 тестов. Всего за период пандемии провели больше восьми миллионов исследований.
За последние сутки выздоровели и выписаны 29 южноуральцев. Еще один человек скончался от COVID-19.
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