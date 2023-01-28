Накажут за повешенную собаку: полиция возбудила уголовное дело против живодера из Челябинской области

Преступление сняли на видео. Фото: ЗГООПБЖ "Подари жизнь" / Vk.com

В полиции Златоуста возбудили уголовное дело в отношении живодера. Мужчину подозревают в жестоком обращении с животным. По версии следствия он повесил собаку во дворе частного дома, пока та сопротивлялась.

Полиция сразу приехала на место и опросила свидетелей. А после изучения видеозаписи нашла подозреваемого. Он и раньше нарушал закон.

– Ранее судим за совершение имущественного преступления и злоупотребляет спиртными напитками. Он – родственник пожилой хозяйки дома, во дворе которого происходили все события, – пояснили в пресс-службе МВД России по Челябинской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам жестокого обращения с животным в целях причинения ему боли и страданий.

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