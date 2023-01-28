Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 января 2023 9:25

Шесть фур и легковушек столкнулись на трассе в Челябинской области

На трассе под Ашой в Челябинской области ввели реверсивное движение из-за ДТП с шестью машинами
Дарья МАРКОВА
Столкнулись сразу шесть машин. Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области.

Столкнулись сразу шесть машин. Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области.

На трассе в Челябинской области произошло массовое ДТП. Столкнулись шесть грузовиков и легковых машин, которые двигались в направлении Москвы.

Никто не погиб. Пострадал только водитель грузовика ISUZU. Он получил травмы.

Сейчас на месте ДТП введено реверсивное движение, работают три экипажа ДПС. Обстоятельства аварии уточняются.

Вчера на трассе в Челябинской области произошло сразу два крупных ДТП. Водитель без прав и четверо пассажиров разбились в Аргаяшском районе. В Увельском районе из-за столкновения двух легковушек и двух грузовиков два человека погибли и пять пострадали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru