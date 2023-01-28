Шесть фур и легковушек столкнулись на трассе в Челябинской области

Столкнулись сразу шесть машин. Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области.

На трассе в Челябинской области произошло массовое ДТП. Столкнулись шесть грузовиков и легковых машин, которые двигались в направлении Москвы.

Никто не погиб. Пострадал только водитель грузовика ISUZU. Он получил травмы.

Сейчас на месте ДТП введено реверсивное движение, работают три экипажа ДПС. Обстоятельства аварии уточняются.

Вчера на трассе в Челябинской области произошло сразу два крупных ДТП. Водитель без прав и четверо пассажиров разбились в Аргаяшском районе. В Увельском районе из-за столкновения двух легковушек и двух грузовиков два человека погибли и пять пострадали.

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