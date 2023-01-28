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НовостиПроисшествия28 января 2023 10:20

Пять машин и маршрутка столкнулись в центре Челябинска из-за невнимательного водителя

Все началось с водителя жигулей, который выехал на встречку
Дарья МАРКОВА
Массовая авария произошла из-за жигулей. Фото: группа в ВК "Где ДПС Челябинск"

Массовая авария произошла из-за жигулей. Фото: группа в ВК "Где ДПС Челябинск"

Днем 27 января в центре Челябинска у жилого комплекса Манхэттен случилось крупное ДТП. 20-летний водитель жигулей выехал на встречную полосу и врезался в Porsche.

После столкновения жигули изменили траекторию и влетел в Mercedes-Benz. Осколки отечественного автомобиля повредили Toyota.

Женщина за рулем BMW попыталась избежать столкновения и врезалась в маршрутку №50.

В результате аварии пострадал только молодой водитель ВАЗа. Ему была оказана медицинская помощь.

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