Баскетбольный бум: Челябинская область и федерация баскетбола заключили соглашение о сотрудничестве

Соглашение уже подписали. Фото: ПУЛ 74

В Челябинской области будут популяризировать баскетбол. Соответствующее соглашение губернатор Алексей Текслер подписал с президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко.

– В Челябинской области «баскетбольный бум» – наши команды успешно выступают в разных лигах. За последние три года численность постоянно и активно занимающихся баскетболом людей кратно растет, интерес к баскетболу в области высок, – отметил Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что в регионе баскетбол занимает третье место по популярности и массовости. В спортшколах и объединениях сейчас занимаются более трех тысяч юных баскетболистов.

– Я привожу Челябинскую область в пример многим регионам – за последние годы произошел огромный скачок. Челябинск –это серьезный центр баскетбола, который появился сейчас на баскетбольной карте страны, – подчеркнул Андрей Кириленко.

Сейчас в Челябинске проходит первый этап Winline чемпионат России 3х3 и Суперкубок страны по баскетболу.

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