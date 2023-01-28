Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 января 2023 14:29

Ночью в Копейске загорелась двухэтажная сауна

Пожарные справились за 15 минут
Дарья МАРКОВА
МЧС прибыли на место через две минуты.

МЧС прибыли на место через две минуты.

Фото: Виталий ТИМКИВ

Ночью с 27 на 28 января на улицы Борьбы в Копейске загорелась сауна. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Двухэтажное кирпичное здание вспыхнуло в 02.42. Пожарные прибыли на место через две минуты. А в 03.00 пожар уже локализовали.

За это время сгорели отделка стен и потолка на площади сто квадратных метров. Пострадавших не было.

Этой ночью загорелась квартира в пятиэтажном доме на улице Сталеваров в Металлургическом районе Челябинска. Пожарным пришлось эвакуировать двух человек, еще один спасся сам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru