Ночью в Копейске загорелась двухэтажная сауна

МЧС прибыли на место через две минуты.
Фото: Виталий ТИМКИВ
Ночью с 27 на 28 января на улицы Борьбы в Копейске загорелась сауна. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.
Двухэтажное кирпичное здание вспыхнуло в 02.42. Пожарные прибыли на место через две минуты. А в 03.00 пожар уже локализовали.
За это время сгорели отделка стен и потолка на площади сто квадратных метров. Пострадавших не было.
Этой ночью загорелась квартира в пятиэтажном доме на улице Сталеваров в Металлургическом районе Челябинска. Пожарным пришлось эвакуировать двух человек, еще один спасся сам.
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