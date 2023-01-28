Ночью в Копейске загорелась двухэтажная сауна

МЧС прибыли на место через две минуты. Фото: Виталий ТИМКИВ

Ночью с 27 на 28 января на улицы Борьбы в Копейске загорелась сауна. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Двухэтажное кирпичное здание вспыхнуло в 02.42. Пожарные прибыли на место через две минуты. А в 03.00 пожар уже локализовали.

За это время сгорели отделка стен и потолка на площади сто квадратных метров. Пострадавших не было.

Этой ночью загорелась квартира в пятиэтажном доме на улице Сталеваров в Металлургическом районе Челябинска. Пожарным пришлось эвакуировать двух человек, еще один спасся сам.

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