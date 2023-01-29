Сотрудники ГИБДД проведут рейд по ремням безопасности из-за частых смертельных аварий в Челябинской области

Водителям напомнят о важности ремней безопасности Фото: Анастасия БОНДАРЕВА

В Челябинской области сотрудники ГИБДД проведут рейд «Ремень безопасности». Это значит, что автомобилистов будут останавливать как никогда часто, чтобы проверять, пристегнуты ли они, а также их пассажиры.

Акцию решили провести из-за отнюдь не радужной статистики смертельных ДТП. С 1 января 2023 года в Челябинской области случилось 197 аварий, в которых погибли 33 человека. Еще 254 — получили травмы. При этом большая часть людей — 26 человек — погибли именно при столкновении автомобилей. Некоторых трагедий можно было избежать, если бы человек был пристегнут.

— При лобовом столкновении, не пристегнутый пассажир разбивает головой лобовое стекло или, что хуже, еще и вылетает через него на дорогу, а не пристегнутый водитель разбивает голову о руль и так же может быть о лобовое стекло, — напомнили в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

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