Жителей Челябинска предупредили о скоплении загрязняющих веществ в воздухе 29 января

Ожидаются неблагоприятные метеорологические условия Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жителей Челябинска предупредили о скоплении загрязняющих веществ в воздухе. Об этом сообщает минэкологии со ссылкой на Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По их данным, неблагоприятные метеорологические условия ожидается с 05:00 часов 29 января до 19:00 часов 30 января.

— Объявлено предупреждение о метеорологических условиях, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое (первой степени), — сообщили в минэкологии Челябинской области.

В связи с этим Министерство экологии продолжает пристально следить за состоянием воздуха над городом. В настоящий момент никаких превышений не выявлено. Если такое произойдет, данные зафиксируются, и в дело вмешаются надзорные органы.

Что касается погоды, синоптики прогнозируют около -7 градусов в Челябинске. Ожидается переменная облачность, ветер будет достигать до 8 метров в секунду.

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