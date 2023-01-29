Юрий Шевчук не может доехать до Южного Урала уже на протяжении трех лет

В Челябинске и Магнитогорске отменили концерты группы ДДТ. Информация об этом появилась на сайте коллектива. Выступления должны были состояться 17 и 19 февраля соответственно, но это не случится «по независящим от группы и организаторов причинам».

— Новые даты выступления мы сообщим, как только появится такая возможность, — добавили в сообщении.

Все билеты остаются действительными, если концерт группы когда-нибудь все же состоится.

Доехать до Челябинска ДДТ не может уже на протяжении трех лет. Дважды выступление переносилось из-за ковидных ограничений, в итоге Юрий Шевчук должен был выйти на сцену весной 2022 года. Но и тогда концерт не состоялся.

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