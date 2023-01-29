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НовостиОбщество29 января 2023 8:22

В Челябинске и Магнитогорске отменили концерты группы ДДТ

Это уже не первое отмененное выступление Юрия Шевчука и его команды
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Юрий Шевчук не может доехать до Южного Урала уже на протяжении трех лет

Юрий Шевчук не может доехать до Южного Урала уже на протяжении трех лет

В Челябинске и Магнитогорске отменили концерты группы ДДТ. Информация об этом появилась на сайте коллектива. Выступления должны были состояться 17 и 19 февраля соответственно, но это не случится «по независящим от группы и организаторов причинам».

— Новые даты выступления мы сообщим, как только появится такая возможность, — добавили в сообщении.

Все билеты остаются действительными, если концерт группы когда-нибудь все же состоится.

Доехать до Челябинска ДДТ не может уже на протяжении трех лет. Дважды выступление переносилось из-за ковидных ограничений, в итоге Юрий Шевчук должен был выйти на сцену весной 2022 года. Но и тогда концерт не состоялся.

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